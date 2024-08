Ουκρανία: Άρχισαν οι πτήσεις των F-16, λέει ο Ζελένκσι

Οι πιλότοι της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν αρχίσει τις πτήσεις με τα μαχητικά F-16 εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας την πολυαναμενόμενη άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής, 29 και πλέον μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Τα F-16 βρίσκονται στην Ουκρανία. Τα καταφέραμε. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μας που χειρίζονται τα μαχητικά κι έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για τη χώρα μας» δήλωσε από αεροπορική βάση, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο Χ.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo

