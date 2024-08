Δολοφονία Χανίγια: Χιλιάδες διαδηλωτές έξω από την Αγιά Σοφιά, παρούσα η οικογένεια Ερντογάν

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο χώρο γύρω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια και να διαδηλώσουν κατά του Ισραήλ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Με το σύνθημα «τελευταίο κάλεσμα», οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου απηύθυναν πρόσκληση στους πολίτες τις τελευταίες ημέρες μέσω τηλεοπτικών σποτ και μηνυμάτων στο Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, επικαλούμενοι μήνυμα του Ισμαήλ Χανίγια, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία του, για διοργάνωση διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ ανά τον κόσμο.

Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, τον πρώην βυζαντινό Ιππόδρομο, έπειτα από έκκληση της «Πλατφόρμας Υποστήριξης της Παλαιστίνης», κρατούσαν τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες, φωτογραφίες του Χανίγια, την πράσινη σημαία του Ισλάμ και φώναζαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα», «Δολοφόνοι των ΗΠΑ έξω από την Παλαιστίνη», «Δολοφόνε Ισραήλ έξω από την Παλαιστίνη», «Θυσία το αίμα και η ζωή μας για το Αλ Άκσα», «Χαίρε Χαμάς, κράτα την αντίσταση». Του συλλαλητηρίου προηγήθηκαν πορείες από τις γύρω περιοχές προς την πλατεία της Αγίας Σοφίας από ισλαμιστικές οργανώσεις.

In the shade of #HagiaSofia; for #Gazza, for #Haniyeh… pic.twitter.com/8vc4fix6NE

— EGursoy (@egursoyyy) August 3, 2024