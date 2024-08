Σομαλία: Πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Μογκαντίσου (βίντεο)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν τζιχαντιστές αργά το βράδυ της Παρασκευής στη δημοφιλή παραλία Λίντο του Μογκαντίσου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της σομαλικής αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Αλί Χαΐρ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που κάτοικοι κολυμπούσαν στην παραλία Λίντο, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Σε εικόνες που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα διασκορπισμένα στην παραλία και τραυματίες που προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν, καθώς ακούγονται πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Somalia ,AL Shabaab blew up a hotel in capital , so called peacekeeper are counting 3 decades of humiliation. pic.twitter.com/auvSmmuSMd

Στο στόχαστρο των τρομοκρατών βρέθηκε επίσης ένα παραλιακό ξενοδοχείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος και ακολούθησαν πυρά από πέντε ενόπλους, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν αργότερα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Many young Somalis died in a heavy explosion that took place in Mogadishu Lido beach.

There are a Shocking and horrific scenes in Mogadisho’s Liido beach. I have received very graphic images of the bodies of innocent civilians scattered on the ground. pic.twitter.com/ln6ln0HmnN

— Mohamed Yusuf Bakayle (@MoBakayle) August 2, 2024