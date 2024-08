Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Τουρκίας για τη μεσίστια σημαία προς τιμήν του Χανίγια

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Τούρκο πρεσβευτή για να τον επιπλήξει επειδή η σημαία της της Τουρκίας κυμάτιζε μεσίστια στην πρεσβεία της στο Τελ Αβίβ για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί εκφράσεις πένθους για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς.

Στη δήλωσή του ο Κατς ανέφερε ότι ο Χανίγια ήταν ο ηγέτης της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι, ενώ 250 άνθρωποι απήχθησαν ως όμηροι.

Israeli Foreign Minister Israel Katz ordered to summon the Turkish deputy ambassador following the lowering of the flag at the Turkish embassy in Tel Aviv to half-mast: “If the embassy representatives want to mourn the arch-terrorist Haniyeh – they can go to Turkey and mourn… pic.twitter.com/2SXwJjIq8T

