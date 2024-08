Έφτασαν στις ΗΠΑ ο Έβαν Γκέρσκοβιτς και ακόμη δύο Αμερικανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Ρωσία (βίντεο, φωτογραφίες)

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους τρεις απελευθερωμένους Αμερικανούς – τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς, τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, Πολ Γουίλαν και τη Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφο Άλσου Κουρμάσεβα, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Andrews στο Μέριλαντ.

Γράφεται έτσι ένα αίσιο τέλος σε μία πολυετή για ορισμένους εξ αυτών προσπάθεια να βγουν από τις ρωσικές φυλακές και να επιστρέψουν στην οικογένειά τους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων που έχει συμφωνηθεί ποτέ και μία αναμφίβολη επιτυχία, που πιστώνεται ο Μπάιντεν.

#Americans freed in prisoner swap with #Russia touchdown in Maryland President #Biden and VP #Harris are set to greet them on the tarmac pic.twitter.com/ucdsfeYuoa

Τους Γκέρσκοβιτς, Γουίλαν και Κουρμάσεβα, υποδέχθηκαν στην αεροπορική βάση του Μέριλαντ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις. Οι δημοσιογράφοι της της Wall Street Journal, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας σύνταξης, Έμα Τάκερ, είναι επίσης εκεί για να γιορτάσουν την επιστροφή του συναδέλφου τους.

Michigan’s Paul Whelan greeted by President Biden and Vice President Harris and then his sister, Elizabeth, on the tarmac at Andrews Air Force Base in Maryland after 2,043 days in Russian custody.

And incredible moment in American history. pic.twitter.com/nddXm6lSoC

— Chad Livengood (@ChadLivengood) August 2, 2024