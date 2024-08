Ιράν: Ο Χαμενεΐ προσεύχεται για τον «μάρτυρα» Χανίγια (βίντεο, φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Τεχεράνη από το πρωί η τελετή για την κηδεία του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτης της Χαμάς, που έπεσε νεκρός σε αποδιδόμενη στο Ισραήλ επίθεση στην ιρανική πρωτεύουσα.

Χιλιάδες Ιρανοί έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον «μάρτυρα» Χανίγια, όπως τον αποκαλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, και τον σωματοφύλακά του, που σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του θεοκρατικού καθεστώτος, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσευχήθηκε πάνω από τα φέρετρα με τις σορούς των δύο ανδρών.

This full video shows Supreme Leader praying over the bodies of Martyr Ismail Haniyeh and his bodyguard. pic.twitter.com/vE4ppcI2hg

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 1, 2024