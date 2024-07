Αγρια επεισόδια με στόχο τζαμί στο Σάουθπορτ μετά από fake news για την ταυτότητα του δράστη

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, όταν μία ψευδής είδηση που υπεστήριζε ότι ο 17χρονος συλληφθείς για την πολύνεκρη επίθεση με θύματα παιδιά είναι μετανάστης, διαδόθηκε στο διαδίκτυο.

Εξαγριωμένο πλήθος, πιθανότατα μέλη της English Defence League, -ακροδεξιάς, ισλαμοφοβικής οργάνωσης- πέταξαν πέτρες με στόχο τέμενος της περιοχής, ενώ βίντεο και φωτογραφίες εικονίζουν όχημα της αστυνομίας να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

“We want our country back” A mob has gathered outside a mosque in Southport to chant the same hateful slogans heard on Robinson’s far right demo in London

This is a disgusting response to the tragedy. We cannot allow the far right to capitalise on the loss of precious lives https://t.co/b5JTv2T1vU

— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) July 30, 2024