Ολυμπιακοί Αγώνες: Μετά τον Ερντογάν και ο Χαμενέι καταδικάζει τον ασεβή «Μυστικό Δείπνο»

Μετά την αντίδραση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την αναπαράσταση του «Μυστικού Δείπνου» από drag queens στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, σειρά πήρε και ο Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενέϊ.

Ειδικότερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει «Ο σεβασμός για τον Ιησού Χριστό είναι ένα αδιαμφισβήτητο, οριστικό ζήτημα για τους μουσουλμάνους. Καταδικάζουμε αυτές τις προσβολές που στρέφονται κατά των ιερών μορφών των θείων θρησκειών, συμπεριλαμβανομένου του Ιησού Χριστού».

Respect for #JesusChrist (pbuh) is an indisputable, definite matter for Muslims. We condemn these insults directed at the holy figures of divine religions, including Jesus Christ (pbuh).#Olympic2024

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 30, 2024