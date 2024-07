Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ

Επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος στόχευε έναν υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό κανάλι «Al-Hadth» μετέδωσε από πηγές ότι «δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Da’aheh στη Βηρυτό».

Από την επίθεση ακούστηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, ενώ υψώθηκε και πυκνός καπνός.

Breaking: Israel carries out a targeted strike against one of the leading Hezbollah terrorists – Fuad Shukr -in the Dahieh Suburb (Hezbollah stronghold) in Beirut. pic.twitter.com/bKMCjvibxU



Ο χώρος που δέχθηκε την επίθεση φέρεται ότι ήταν το γραφείο συντονισμού της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μεταδίδει ότι δύο όροφοι του κτιρίου al-Rabi, στο Haret Hreik στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατέρρευσαν.

Η πόλη ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο διοικητής της Χεζμπολάχ που αποτέλεσε στόχο της ισραηλινής επίθεσης είναι ο Φουάντ Σουκρ, γνωστός και ως Χατζ Μοχσίν, ανώτερος σύμβουλος του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα. Ο Σουκρ είχε κατονομαστεί από τις IDF πριν από αρκετά χρόνια ως διοικητής του προγράμματος πυραύλων ακριβείας της Χεζμπολάχ.

O ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει την επίθεση, λέγοντας ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην Βηρυτό, με στόχο τον διοικητή της Χεζμπολάχ, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την επίθεση στο Γκολαν.

Περίπου 12 παιδιά και νεαροί ενήλικες σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτα ενώ έπαιζαν ποδόσφαιρο στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν το Σάββατο.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM

— Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024