Βενεζουέλα: Αιματηρές συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία – Τουλάχιστον ένας νεκρός (φωτογραφίες, βίντεο)

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Καράκας και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Βενεζουέλας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο – την οποία και θεωρούν προϊόν εκτεταμένης νοθείας. Κάποιοι περπάτησαν για μίλια από τις φτωχογειτονιές στα βουνά που περιβάλλουν την πόλη, προς το Προεδρικό Μέγαρο και αντιμετώπισαν τη βία των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μη κυβερνητικών οργανώσεων τουλάχιστον ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Huge protests in Caracas, Venezuela; Millions of people have taken to the streets all over the country to protest against maduro.#VenezuelaVOTA #VenezuelaElige #VenezuelaDecide2024 #Venezuela pic.twitter.com/nr0hwuMm5g

— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) July 29, 2024