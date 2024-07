Ρωσία: Περιοχή των Ουραλίων απειλείται με πλημμύρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων- Εντολή εκκένωσης

Εντολή εκκένωσης δόθηκε στους κατοίκους μιας μικρής πόλης στην περιοχή Τσελιάμπινσκ στην δυτικο-κεντρική Ρωσία, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε ρήξη ένα φράγμα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αλεξέι Τέκσλερ δήλωσε, όπως μετέδωσε το TASS, ότι οι κάτοικοι απομακρύνονται από την πόλη Μιάς, που έχει περίπου 160.000 κατοίκους.

«Υπάρχει ο κίνδυνος το νερό να φθάσει στα σπίτια. Η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει και συνεπώς η απόφαση ελήφθη για να αρχίσει η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλειά τους. Προς το παρόν η απομάκρυνση είναι σε εξέλιξη» δήλωσε ο Τέκσλερ στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-24, μετέδωσε το TASS.

In Russia, another dam has burst. This time in Karelia, through which the White Sea-Baltic Canal runs, led to the flooding of several settlements.#Russia #Karelia #Flood #Flooding pic.twitter.com/ZK68XaYFQx

