Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ – Συνελήφθη άνδρας

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η βρετανική αστυνομία μετά από ένα «μείζονος σημασίας συμβάν» στο Σάουθπορτ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κλήθηκαν μετά από αναφορές για επίθεση από άνδρα με μαχαίρι. Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

BREAKING: A major incident in Southport involving a man on a stabbing spree.

There are reports of a number of people injured, including children.

