Απειλή Ερντογάν: Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, μπορούμε να μπούμε και στο Ισραήλ

Απειλητικό πολεμικό μήνυμα έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης στα Υψίπεδα του Γκολάν το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα 12 παιδιά και νέοι να χάσουν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στην τοπική οργάνωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στη γενέτειρα του Ριζέ, ο Ταγίπ Ερντογάν, άφησε να εννοηθεί ότι η Τουρκία μπορεί «να μπει στο Ισραήλ».

Ενώ ηχηρή απάντηση έδωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατζ, στην οποία παρομοίωσε τον Τούρκο πρόεδρο με τον Σαντάμ Χουσείν.

Συγκεκριμένα (ο Ταγίπ Ερντογάν) δήλωσε πως «Ποιες ήταν οι εισαγωγές μας και ποιες οι εξαγωγές μας στην αμυντική βιομηχανία και πού φτάσαμε. Αλλά αγαπητά μου αδέλφια, τίποτα από αυτά μην μας ξεγελάει. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, ώστε αυτό το Ισραήλ να μην μπορεί να τα κάνει αυτά στην Παλαιστίνη. Εμείς όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ, εμείς όπως μπήκαμε στη Λιβύη, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και σε αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα για να μην το κάνουμε. Απλά πρέπει εμείς να είμαστε δυνατοί για να μπορέσουμε να κάνουμε τι; Να κάνουμε αυτά τα βήματα».

Από πλευράς του ο Ισραέλ Κατζ σε ανάρτησή του «απάντησε» στην απειλή Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας ότι «Ο Ερντογάν ακολουθεί τον δρόμο του Σαντάμ Χουσεΐν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Ας τον αφήσουμε να θυμηθεί τι συνέβη εκεί και πώς τελείωσε».

Παράλληλα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιερ Λαπίντ απάντησε επίσης, γράφοντας στο Χ (πρώην twitter) ότι ο Ερντογάν «αποτελεί κίνδυνο για τη Μέση Ανατολή».

Αναλυτικά αναφέρει «Ο κόσμος, και ιδιαίτερα τα μέλη του ΝΑΤΟ, πρέπει να καταδικάσουν έντονα τις εξωφρενικές απειλές του κατά του Ισραήλ και να τον αναγκάσουν να σταματήσει την υποστήριξή του προς τη Χαμάς.

Δεν θα δεχτούμε απειλές από έναν επίδοξο δικτάτορα».

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 28, 2024