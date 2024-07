Επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν: Η Αίγυπτος τονίζει την αναγκαιότητα στήριξης του Λιβάνου

Την αναγκαιότητα υποστήριξης του Λιβάνου ώστε «να γλιτώσει από τη μάστιγα του πολέμου», τονίζει η Αίγυπτος.

Όπως είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ «Το Κάιρο, διαμεσολαβητής στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, προειδοποίησε ακόμη για τους κινδύνους από το άνοιγμα ενός νέου πολεμικού μετώπου με τον Λίβανο».

Την ίδια στιγμή η Βηρυτός ζήτησε σήμερα τη διενέργεια «διεθνούς έρευνας» για το φονικό χτύπημα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς, και προειδοποίησε ότι μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη.

Σε ανακοίνωσή του που κυκλοφόρησε από το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANI), ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ ζήτησε τη«διεξαγωγή διεθνούς έρευνας ή διεξαγωγή συνεδρίασης της τριμερούς επιτροπής μέσω της UNIFIL για να μάθουμε την αλήθεια» σχετικά με αυτήν την επίθεση.

Η τριμερής επιτροπή συγκεντρώνει στρατιωτικούς αξιωματούχους από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, και εκπροσώπους της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο.

Ο υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο η ισχυρή Χεζμπολάχ, η οποία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή στον Λίβανο, να είχε στοχοθετήσει αμάχους, διαβεβαιώνοντας ότι έχει στοχοποιήσει μόνο «στρατιωτικές» θέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επίθεση θα μπορούσε «να έχει πραγματοποιηθεί από άλλες οργανώσεις» ή ότι μπορεί να είναι «λάθος του Ισραήλ ή ακόμη και λάθος της Χεζμπολάχ».

Ο υπουργός ζήτησε να εφαρμοστεί και από τα δύο μέρη η απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ορίζοντας ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και η UNIFIL θα πρέπει να αναπτυχθούν στο νότο του Λιβάνου.

«Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας στον Λίβανο θα οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και θα προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο», προειδοποίησε, ενώ το Ισραήλ απείλησε να κάνει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει «υψηλό τίμημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι καταδίκασε την πυραυλική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά και έφηβοι και εξέφρασε την ανησυχία του ότι αυτή μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει το πλήγμα στα υψίπεδα του Γκολάν το οποίο στοίχισε με τραγικό τρόπο τη ζωή 12 ανθρώπων. Ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης. Εχουμε υπάρξει σαφείς ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις της», έγραψε ο Λάμι στην πλατφόρμα Χ.

Η ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου αρνείται κάθε ευθύνη για την επίθεση, ενώ το Ισραήλ απορρίπτει τη διάψευσή της και δεσμεύτηκε να πλήξει σφόδρα την οργάνωση.

Σε ανάρτησή του στο Χ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την επίθεση. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Majdal Shams. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα κλιμακώσουν περαιτέρω την κρίση».

Civilians must be protected under international humanitarian law.

All parties should exercise utmost restraint and avoid actions that would further escalate the crisis.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 28, 2024