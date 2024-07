Επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν: Θρήνος στις κηδείες των 12 παιδιών «Πονάει η καρδιά μας»

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή για τις κηδείες των παιδιών και των νέων που σκοτώθηκαν από πυραυλική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Σκοτώθηκαν την ώρα που έπαιζαν

Την ίδια στιγμή, η επίθεση έχει προκαλέσει την οργή χιλιάδων ανθρώπων με πλήθος κόσμου να χλευάζει και να κατηγορεί την κυβέρνηση.

«Δεν έχετε καμία ντροπή. Ένα αγόρι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και δεν γύρισε σπίτι», φώναζαν.

Μέλη της κυβέρνησης που παρευρέθηκαν στις κηδείες των παιδιών που σκοτώθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου αποδοκιμάστηκαν από τους πενθούντες, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ανάρτηση της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα

«Πώς οργανώνεις μια μαζική κηδεία παιδιών κοντά στα σύνορα υπό απειλή πυραύλων; Σήμερα, το Majdal Shams στο βόρειο Ισραήλ θρηνεί καθώς κηδεύει τα 12 παιδιά που σκοτώθηκαν από πύραυλο της Χεζμπολάχ χθες το βράδυ. Πονάει η καρδιά μας για τις οικογένειες. Αιωνία τους η μνήμη», αναφέρει.

Καταδικάζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σε ανάρτησή του στο Χ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την επίθεση. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Majdal Shams. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα κλιμακώσουν περαιτέρω την κρίση».

We condemn the rocket attack on #MajdalShams.

Civilians must be protected under international humanitarian law.

Αποσύρεται η Χεζμπολάχ από πολλές τοποθεσίες

Την ίδια στιγμή σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η Χεζμπολάχ καθότι κλιμακώνεται η ένταση με το Ισραήλ.

Όπως δήλωσαν πηγές ασφαλείας στο Reuters, η Χεζμπολάχ βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή, έπειτα από την φονική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς για την οποία το Ισραήλ κατηγορεί την ένοπλη σιιτική οργάνωση.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε ευθύνη για την επίθεση.

Συνεδριάζει σήμερα το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Επέστρεψε εσπευσμένα στο Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις ΗΠΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τη φιλοϊρανική ομάδα Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου επέστρεψε σήμερα στο Ισραήλ, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και κατευθύνεται σε σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας μετά την επίθεση με ρουκέτες στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, που σκότωσε 12 άτομα και την οποία το Ισραήλ χρεώνει στην οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.