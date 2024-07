Φιλιππίνες: Αγώνας δρόμου για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή (βίντεο)

Φορτίο 1,4 εκατ. λίτρων βιομηχανικού καυσίμου που μετέφερε το πετρελαιοφόρο MT Terra Nova, το οποίο βυθίστηκε την Πέμπτη στις Φιλιππίνες ανοιχτά της Μανίλας άρχισε να διαρρέει στην θάλασσα.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, δύτες που επιθεωρούν το κύτος του πλοίου διαπίστωσαν ελάχιστη διαρροή από τις βαλβίδες, τονίζοντας ότι προς το παρόν η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική.

PCG Commandant, CG Admiral Ronnie Gil L Gavan, has directed the deployment of three 44-meter multi-role response vessels (MRRVs) to augment the ongoing oil spill response operations in Bataan.

✍️https://t.co/mG1BTmHNha#DOTrPH 🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/hJmWHaJnlJ

