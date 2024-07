Ζελένσκι: «Περήφανος» για τους Ουκρανούς που μετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε «περήφανος» για τους Ουκρανούς αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, «παρά τον πόλεμο».

«Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, για τους άνδρες και τις γυναίκες οι οποίοι παρά αυτό τον πόλεμο επιθετικότητας κατάφεραν να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να επιδείξουν το πνεύμα όλων των Ουκρανών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

«Έχουν τη δική μας θέληση για να κερδίσουν και τον ουκρανικό χαρακτήρα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι το Κίεβο βρίσκεται στο πλάι αυτών που «σέβονται τη ζωή, τις ανθρώπινες αξίες και τις αρχές του ολυμπισμού».

Η εισβολή στην Ουκρανία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 487 Ουκρανούς αθλητές, η πλειονότητα των οποίων σκοτώθηκε σε μάχες με τις ένοπλες δυνάμεις στο μέτωπο, δήλωσε χθες μέσω Telegram ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ζελένσκι.

Today, the Summer Olympic Games begin in Paris. Our people, our flag, and our anthem stand with everyone who respects life, human values, the principles of Olympism, and fair rules. We are proud of our team—the men and women who, despite this aggressive war, have managed to… pic.twitter.com/Lw1tUSp3ep

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2024