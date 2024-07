Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις

Σε μια πολυαναμενόμενη κίνηση, ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε δημόσια την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις, για το χρίσμα των Δημοκρατικών εν όψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην «Πρώτη Κυρία», Μισέλ Ομπάμα, σε κοινή ανακοίνωσή τους είπαν πως πιστεύουν ότι «η κ. Χάρις έχει το όραμα, τον χαρακτήρα και τη δύναμη που απαιτούν αυτές οι κρίσιμες στιγμές».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ομπάμα ήταν μεταξύ των περισσότερων από 100 επιφανών Δημοκρατικών με τους οποίους μίλησε η κ. Χάρις μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν την περασμένη Κυριακή ότι αποσύρεται από την κούρσα.

Σε δήλωσή του τότε, ο κ. Ομπάμα επαίνεσε την αποχώρηση του κ. Μπάιντεν, αλλά απέφυγε να υποστηρίξει την κ. Χάρις.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων των Δημοκρατικών, και είναι σε τροχιά να γίνει η επίσημη υποψήφια στο συνέδριο του κόμματος τον Αύγουστο.

Οι Ομπάμα ανέφεραν στη δήλωση της Παρασκευής ότι δεν θα μπορούσαν να είναι «περισσότερο ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουν» την κ. Χάρις. Ορκίστηκαν να κάνουν «ό,τι μπορούμε» για την εκλογή της.

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris ! pic.twitter.com/xldcZeDXuS

«Συμφωνούμε με τον πρόεδρο Μπάιντεν», ανέφερε η δήλωση του ζεύγους, «η επιλογή της Κάμαλα ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρε. Έχει το βιογραφικό της για να το αποδείξει».

Ανέφεραν το ιστορικό της ως γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια, γερουσιαστής των ΗΠΑ και στη συνέχεια αντιπρόεδρος.

«Αλλά η Κάμαλα έχει κάτι περισσότερο από ένα βιογραφικό», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Έχει το όραμα, τον χαρακτήρα και τη δύναμη που απαιτεί αυτή η κρίσιμη στιγμή. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μας ότι η Κάμαλα Χάρις έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει αυτές τις εκλογές και να προσφέρει στον αμερικανικό λαό».

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024