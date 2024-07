Πυρκαγιές στον Καναδά: Ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα – Τεράστια καταστροφή στο Τζάσπερ (βίντεο, φωτογραφίες)

Οι μισές περίπου υποδομές και κατοικίες στην πόλη Τζάσπερ έγιναν παρανάλωμα του πυρός, από την ταχύτατα επεκτανόμενη πυρκαγιά στα Καναδικά Βραχώδη Όρη.

Ο χειρότερος εφιάλτης των αρχών για την έκταση των καταστροφών έγινε πραγματικότητα και μόνη παρηγοριά μένει το γεγονός ότι Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία και Αστυνομία συντονίστηκαν γρήγορα με τις τοπικές αρχές προκειμένου εκκενώσουν εγκαίρως την πόλη και να μην υπάρξουν θύματα.

Πάνω από 25.000 άνθρωποι – μόνιμοι κάτοικοι και τουρίστες- αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας και σήμερα το πρωί. Πολλοί εξ αυτών είδαν τις περιουσίες και τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί καθόλου τραυματισμοί στο γραφικό θέρετρο.

Ο Ρίτσαρντ Άιρλαντ, δήμαρχος της πόλης, ανέφερε σε επιστολή του, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η πυρκαγιά «κατέστρεψε την αγαπημένη μας κοινότητα».

There are no words. Jasper is burned to the ground. pic.twitter.com/lV8koLhzUR

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την έκταση της καταστροφής και της απώλειας, που πολλοί αντιμετωπίζετε», τόνισε, προσθέτοντας ότι γράφει αυτά τα λόγια με «βαθιά λύπη καθώς πρέπει να συμβιβαστούμε με τον καταστροφικό αντίκτυπο».

Η Ντανιέλ Σμιθ, η πρωθυπουργός της επαρχίας Αλμπέρτα, παραδέχθηκε επίσης ότι έως και το 50% των δομών της πόλης υπέστησαν ζημιές. «Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες κατασκευές έχουν υποστεί ζημιές και ποιες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά θα απαιτηθεί μια σημαντική ανοικοδόμηση», είπε η Σμιθ.

Μιλώντας για την ομορφιά του Τζάσπερ, τόνισε ότι ήταν ένας τόπος που επισκέπτονταν τακτικά και άλλοι άνθρωποι από όλο τον Καναδά.

Η τέλεια ορεινή πόλη για καρτ ποστάλ, το Τζάσπερ, προσφέρει δυνατότητες πεζοπορίας, σκι, καγιάκ και ποδηλασίας. Φιλοξενεί επίσης δεκάδες είδη του ζωικού βασιλείου, όπως είναι τα ελάφια, οι κατσίκες του βουνού, οι κούγκες, ο λύγκας, οι μαύρες αρκούδες και οι αρκούδες γκρίζλι.

«Μοιραζόμαστε την αίσθηση της απώλειας με όλους όσους ζουν στην πόλη», τόνισε η Σμιθ σε συνέντευξη Τύπου στο Έντμοντον της Αλμπέρτα. «Η κυβέρνηση της Αλμπέρτα θα παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη σε οικογένειες και κοινότητες για να ανακάμψουν και να ανοικοδομήσουν», διαβεβαίωσε.

Το θέρετρο Τζάσπερ και ο γειτονικός Εθνικός Δρυμός Τζάσπερ, είχαν απειληθεί από πυρκαγιές τόσο από το βορρά όσο και από το νότο, και οι 5.000 μόνιμοι κάτοικοι, μαζί με 20.000 επισκέπτες, τράπηκαν σε φυγή. Οι φλόγες μπήκαν στο νότιο άκρο της κοινότητας και άρχισαν το καταστροφικό έργο τους.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Αλμπέρτα, Μάικ Έλις, είπε ότι μια ριπή ανέμου είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε έκταση άνω των 5 χιλιομέτρων, σε λιγότερο από 30 λεπτά, παρά τα αναχώματα, που είχε στήσει η Πυροσβεστική. Ήταν σαν να υψώθηκε ένα τεράστιο πύρινο τείχος δεκάδων μέτρων.

«Οι άνθρωποι πρέπει να φανταστούν τι βίωναν εκείνη τη στιγμή οι πυροσβέστες. Οποιοσδήποτε πυροσβέστης θα σας πει ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα όταν κάτι τέτοιο έρχεται εναντίον σας», είπε ο Έλις.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είπε ότι η κυβέρνηση ενέκρινε το αίτημα της Αλμπέρτα για ομοσπονδιακή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών πόρων.

Truly HEARTBREAKING what’s happening in JASPER National Park. However, if TRUDEAU & team wasn’t so focused on sending money to other Countries, maybe they could have focused on proper forest mgmt and have the tools available to put out fires. SAD pic.twitter.com/vniB6r4rBk

— Melissa (@MelissaLMRogers) July 25, 2024