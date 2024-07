ΗΠΑ: Μεγάλα ονόματα των Δημοκρατικών μποϊκοτάρουν την ομιλία Νετανιάχου στο Κογκρέσο (Live)

Ξεκινά η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και διαδηλώσεων.

Αρκετά κορυφαία ονόματα των Δημοκρατικών δεν θα παρευρεθούν στην ομιλία, μεταξύ των οποίων μάλιστα και η Κάμαλα Χάρις (λόγω προεκλογικών υποχρεώσεων), αλλά και η Νάνσι Πελόζι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

I will not attend Prime Minister Netanyahu’s political show in Congress.

After nearly 300 days, Netanyahu has failed to bring the hostages home and he has created a humanitarian catastrophe – this war must end. pic.twitter.com/fdOmMz0fLg

— Elizabeth Warren (@SenWarren) July 24, 2024