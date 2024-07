Μεξικό: 5 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής τεκίλας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής τεκίλας στο κεντρικό Μεξικό.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενή χωρητικότητας 500.000 λίτρων της Jose Cuervo και ακολούθησε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από το προσωπικό της μονάδας, ανέφερε στο Reuters ο επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών και του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Χαλίσκο, Βίκτορ Ούγο Ρολδάν.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε ακόμη τρεις δεξαμενές.

Η εταιρεία Becle που διαχειρίζεται το εργοστάσιο επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων του δυστυχήματος, προσθέτοντας πως αρκετοί ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν επί του παρόντος αδιευκρίνιστα.

Η περιοχή στην οποία σημειώθηκε η έκρηξη είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, καθώς εκεί εδρεύουν αρκετά αποστακτήρια που παράγουν τεκίλα.

