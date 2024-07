Εβραίοι διαδήλωσαν μέσα στο Καπιτώλιο κατά του πολέμου στη Γάζα – Εκατοντάδες συλλήψεις (βίντεο, φωτογραφίες)

Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία του ομοσπονδιακού Καπιτωλίου (USCP), όταν ακτιβιστές Εβραίοι μπήκαν στο κτίριο του Κογκρέσου και διαδήλωσαν εναντίον του πολέμου στη Γάζα και εναντίον της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Η διαμαρτυρία αυτή ήρθε παραμονή της ομιλίας που είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνεδρίαση της ολομέλειας Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι διαδηλωτές, που ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα της οργάνωσης Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη, φόραγαν κόκκινα μπλουζάκια που ανέγραφαν συνθήματα όπως «όχι στ’ όνομά μας», ή «οι εβραίοι λένε σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ». Κάποιοι κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «κατάπαυση του πυρός τώρα», ή «αφήστε τη Γάζα να ζήσει».

RIGHT NOW: Hundreds of Jews in the United States Capitol demand an END to the genocide in Gaza NOW! pic.twitter.com/9uiBk9TRMY

— Dear White Staffers (@DWS________) July 23, 2024