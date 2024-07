Οι «Simpsons» παίρνουν και πάλι τα εύσημα για την πρόβλεψη της αμερικανικής πολιτικής σκηνής

Οι Simpsons, η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά, για άλλη μια φορά θεωρείται ως «ο σύγχρονος Νοστράδαμος».

Στο επεισόδιο με τίτλο «Ο Μπαρτ στο μέλλον», το οποίο κυκλοφόρησε το 2000, η Λίζα Σίμπσον παρουσιάζεται να μεγαλώνει και να γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ντυμένη με ένα ρούχο που μοιάζει εντυπωσιακά με αυτό που φόρεσε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος της Αμερικής Κάμαλα Χάρις στην ορκωμοσία του 2021, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ της.

Ο Αλ Τζιν, ένας από τους πιο γνωστούς μεταξύ των σεναριογράφων των «Simpsons», σχολίασε την ομοιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η “πρόβλεψη” των @TheSimpsons είμαι περήφανος που είμαι μέρος της», έγραψε στο X.

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn

— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024