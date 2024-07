Ποιος θα σταθεί στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις; 4 φαβορί και 2 αουτσάιντερ για υποψήφιοι αντιπρόεδροι

Η Κάμαλα Χάρις θεωρείται πια το απόλυτο φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών, έχοντας μάλιστα πετύχει να γεννήσει έναν ενθουσιασμό στις τάξεις του κόμματος, πριν από μία εβδομάδα θεωρούσε σχεδόν αναπόφευκτη την ήττα στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Μπάιντεν και άλλων κορυφαίων στελεχών των Δημοκρατικών, αλλά και συγκεντρώνοντας δωρεές – ρεκόρ για την εκστρατεία της, μάλλον θα φτάσει στο συνέδριο των Δημοκρατικών (19 Αυγούστου) χωρίς αντίπαλο. Χρειάζεται 1.976 ψήφους εκλεκτόρων και εκτός απροόπτου θα τις εξασφαλίσει.

Με τα χρονικά περιθώρια για την εκλογική μάχη απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ να είναι εξαιρετικά περιορισμένα, πολύ δύσκολα θα θελήσει άλλο στέλεχος να βγει μπροστά και να ανοίξει εσωκομματική μάχη.

Το μεγάλο ερώτημα επομένως είναι ποιος θα σταθεί δίπλα της ως υποψήφιος αντιπρόεδρος. Ξεχάστε τα ονόματα που ακούγονταν έως πριν από λίγες μέρες διάστημα, όπως Γκάβιν Νιούσομ και Γκρέτσεν Γουίτμερ, λένε πολιτικοί αναλυτές.

Θεωρείται απίθανο να ρισκάρουν οι Δημοκρατικοί βάζοντας δύο γυναίκες στο «εισιτήριο». Έχοντας απέναντί της το δίδυμο Τραμπ – Βανς και θέλοντας να κερδίσει την εργατική τάξη στις λεγόμενες swing states, τις πολιτείες όπου το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο, θα θελήσει πιθανότατα, όπως εκτιμάται, να βάλει δίπλα της έναν λευκό άντρα της κεντρώας ή και ελαφρώς πιο συντηρητικής και όχι της αριστερής πτέρυγας. Κάποιον δηλαδή, που θα επαναπροσεγγίσει ομάδες ψηφοφόρων, που φάνηκε να χάνουν οι Δημοκρατικοί

Με βάση αυτά τα δεδομένα ως φαβορί προβάλλουν τα ακόλουθα 4 πρόσωπα.

Ο 46χρονος πολιτικός έχει δείξει ότι μπορεί να προσεγγίσει μία ευρεία δεξαμενή ψηφοφόρων. Κέρδισε την επανεκλογή του στις εκλογές του 2023, σε μία από τις πιο συντηρητικές πολιτείες της χώρας.

Η ικανότητά του για την οικοδόμηση συνασπισμών σε ένα διχασμένο πολιτικό σκηνικό, τον έχει αναδείξει σε ανερχόμενο αστέρι στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Μπεσίαρ είναι επίσης από τους νεότερους εν ενεργεία κυβερνήτες, και θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους νέους, που ανησυχούσαν για την ηλικία όχι μόνο του Μπάιντεν αλλά και του Τραμπ (ο οποίος επέλεξε για υποψήφιο αντιπρόεδρο έναν 39χρονο).

Πριν γίνει κυβερνήτης τον Δεκέμβριο του 2019, είχε υπηρετήσει ως γενικός εισαγγελέας του Κεντάκι και επομένως έχει ανάλογο νομικό background με την Κάμαλα Χάρις.

I am grateful for the opportunity to thank our international business partners in Japan and talk with them about bringing new jobs to Kentucky. It has been a successful trip thanks in part to the support of United States Ambassador to Japan Rahm Emanuel. pic.twitter.com/N2sfeQ48dQ

Ακούγεται πολύ έντονα το όνομά του τις τελευταίες ώρες και κάποιοι τον θέλουν μάλιστα να έχει ελαφρύ προβάδισμα. Ο γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι είναι πρώην αστροναύτης και πήρε το εισιτήριο της Γερουσίας, κερδίζοντας τον Τζον Μακέιν. Έχει απήχηση και στους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους.

Ο 60χρονος είναι παντρεμένος με την πρώην βουλευτή της Αριζόνα, Γκάμπι Γκίφορντς, η οποία επέζησε από απόπειρα δολοφονίας το 2011, όταν ένας άνδρας την πυροβόλησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης. Ο Κέλι και η Γκίφορντς έχουν μιλήσει επανειλημμένα μαζί εναντίον της πολιτικής βίας, ενώ τον Ιούνιο, έγραψαν ένα δοκίμιο για το PEOPLE σχετικά με τις αναπαραγωγικές ελευθερίες – και τα δύο σημαντικά θέματα στις εκλογές του 2024.

I am humbled and honored to continue serving Arizonans in the U.S. Senate. Now let’s get to work. pic.twitter.com/2hc8SoZyQI

Ο 67χρονος Ρόι Κούπερ ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του ως κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας.

Τον Ιούλιο, δύο πηγές προσκείμενες στην εκστρατεία Μπάιντεν-Χάρις δήλωσαν στους New York Times ότι ο Κούπερ αναδεικνύεται ως ένας από τους σοβαρούς διεκδικητές για έναν πιθανό αντικαταστάτη του αντιπροέδρου, ακόμη κι αν αυτό αυξάνει τη μέση ηλικία στο εισιτήριο.

Γνωρίστηκαν με τη Χάρις όταν πηρετούσαν ως γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών τους. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι πως η Βόρεια Καρολίνα θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη πολιτεία και με αυτόν στο εισιτήριο ίσως οι Δημοκρατικοί να έχουν ελπίδα να την κερδίσουν.

Kamala Harris should be the next President. I’ve known @VP going back to our days as AGs, and she has what it takes to defeat Donald Trump and lead our country thoughtfully and with integrity. I look forward to campaigning for her as we work to win NC up and down the ticket.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 επικράτησε με 15 μονάδες διαφορά του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου σε μία επίσης εξαιρετικά κρίσιμη για τις εκλογές πολιτεία.

Ο 51χρονος ήταν σχετικά άγνωστο όνομα στο ευρύ κοινό των ΗΠΑ έως και πριν από λίγους μήνες. Θεωρείται, ωστόσο, το άτομο που μπορεί να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς να κερδίσουν τη Ζώνη της Σκουριάς. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζέι ντι Βανς παρουσιάζεται ως η «φωνή» της Ζώνης της Σκουριάς – με αυτό να είναι και το βασικό ατού του σχετικά άπειρου πολιτικού.

Η απειρία σε σχέση με τους άλλους 3 υποψηφίους είναι ίσως και το μεινοέκτημα του Σαπίρο.

The contrast in this race could not be clearer and the road to victory in November runs right through Pennsylvania – where this collective work began.

I will do everything I can to help elect @KamalaHarris as the 47th President of the United States. pic.twitter.com/sqCkiAmCV7

— Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) July 21, 2024