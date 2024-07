Επιδρομή ουκρανικών drones κατά διυλιστηρίου της ρωσικής Rosneft (βίντεο)

Ουκρανική επιδρομή με drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιά σε μέρος της υποδομής του διυλιστηρίου της ρωσικής μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft στην Τουάψε, στην περιφέρεια Κρασναντάρ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τέθηκε υπό έλεγχο και κατόπιν κατασβέστηκε πυρκαγιά που προκάλεσαν συντρίμμια ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε.

In the morning, Ukrainian drones attacked Tuapse again, clearly hitting the oil refinery, – rosZMI publishes a video. pic.twitter.com/QqVl3zp1b0

