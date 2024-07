Ομπάμα: Πατριώτης ύψιστης τάξεως ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε την υποστήριξή του στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά την αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα για το 2024, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν πατριώτη της ύψιστης τάξεως».

«Γνωρίζω ότι ο Τζο δεν έχει υποχωρήσει ποτέ από έναν αγώνα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα. «Το να κοιτάξει το πολιτικό τοπίο και να αποφασίσει ότι πρέπει να δώσει τη σκυτάλη σε έναν νέο υποψήφιο είναι σίγουρα μία από τις δυσκολότερες στη ζωή του. Αλλά ξέρω ότι δεν θα έπαιρνε αυτή την απόφαση αν δεν πίστευε ότι ήταν σωστή για την Αμερική. Είναι μια απόδειξη της αγάπης του Τζο Μπάιντεν για την πατρίδα – και ένα ιστορικό παράδειγμα ενός γνήσιου δημόσιου λειτουργού που βάζει για άλλη μια φορά τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού πάνω από τα δικά του, το οποίο οι μελλοντικές γενιές ηγετών καλά θα κάνουν να ακολουθήσουν».

«Θα πλεύσουμε σε αχαρτογράφητα νερά τις επόμενες ημέρες», συνεχίζει η δήλωση. «Αλλά έχω εξαιρετική εμπιστοσύνη ότι οι ηγέτες του κόμματός μας θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια διαδικασία από την οποία θα προκύψει ένας εξαιρετικός υποψήφιος. Πιστεύω ότι το όραμα του Τζο Μπάιντεν για μια γενναιόδωρη, ευημερούσα και ενωμένη Αμερική που παρέχει ευκαιρίες για όλους θα είναι πλήρως εμφανές στο συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο. Και περιμένω ότι ο καθένας από εμάς είναι έτοιμος να μεταφέρει αυτό το μήνυμα ελπίδας και προόδου μέχρι τον Νοέμβριο και μετά».

Η δήλωση δεν περιλαμβάνει υποστήριξη της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις ως νέας υποψήφιας των Δημοκρατικών.

