Μπάιντεν: Στηρίζει Κάμαλα Χάρις για το χρίσμα των Δημοκρατικών

Τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις για το χρίσμα των Δημοκρατικών, εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποφάσισε, εν μέσω εντεινόμενων πιέσεων, να αποσυρθεί ο ίδιος από την προεδρική κούρσα και να παραδώσει τη σκυτάλη. Την τελική απόφαση βέβαια θα λάβουν οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο των Δημοκρατικών.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024