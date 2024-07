Ισραήλ: Έπληξε αρκετούς στόχους των Χούθι ως απάντηση στις επιθέσεις

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε αρκετούς στόχους των Χούθι στη δυτική Υεμένη το Σάββατο, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την ομάδα των ανταρτών στο Τελ Αβίβ την προηγούμενη ημέρα.

Ορισμένοι «στρατιωτικοί στόχοι» επλήγησαν στη δυτική λιμενική πόλη Χοντέιντα, προπύργιο των Χούθι, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι η επίθεσή του ήταν «απάντηση στις εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον του κράτους του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες».

A short while ago, IDF fighter jets struck military targets of the Houthi terrorist regime in the area of the Al Hudaydah Port in Yemen in response to the hundreds of attacks carried out against the State of Israel in recent months. pic.twitter.com/LBGSM9ZQ7u

