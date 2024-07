Οι παραδόσεις F-16 θα επιταχυνθούν με τη συνδρομή της Πολωνίας, λέει ο Ζελένσκι

«Η Πολωνία έλαβε μια απόφαση που θα επιταχύνει τις παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο δεν είπε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Πολωνία, που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι στενός σύμμαχός της στον πόλεμο, δεν είναι μία από τις χώρες που έχει υποσχεθεί να δώσει τα μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το γραφείο του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ σχετικά με τις δηλώσεις του Ζελένσκι.

«Σήμερα έχουμε μια θετική απόφαση από την πολωνική κυβέρνηση για ένα συγκεκριμένο θέμα, που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να παραλάβει τα F-16 νωρίτερα», ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Yesterday, I met with Polish Prime Minister @DonaldTusk at the European political community summit in the United Kingdom to discuss strengthening Ukraine’s defense capabilities.

And today, we have a positive decision from the Polish government on a specific issue, which will…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024