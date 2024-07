Αεροδρόμιο Δελχί: Επιστροφή στα χειρόγραφα με φόντο το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Με χειρόγραφες κάρτες επιβίβασης επιχειρούν να παρακάμψουν οι αρμόδιες αρχές τις επιπτώσεις που είχε σε αεροπορικές εταιρείες το παγκόσμιο μπλακ άουτ σε συστήματα πληροφορικής.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζουν επιβάτες να κρατούν χειρόγραφες κάρτες επιβίβασης, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους πίνακες ανακοινώσεων.

Back to old days of physical boarding passes, security checks as systems remain down at Delhi Airport Terminal 3.

Via: @akothari #outage #microsoft pic.twitter.com/lKB3Ekr6Hq

— Sneha Mordani (@snehamordani) July 19, 2024