Το όραμα Τραμπ: Φοροελαφρύνσεις, θέσεις εργασίας, τέλος «στην πράσινη απάτη» και μαζικές απελάσεις μεταναστών

Βέβαιος για μία «απίστευτη νίκη» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδεχόμενος και τυπικά – για τρίτη φορά – το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. Παρουσίασε το όραμά του για μία Αμερική με σφραγισμένα σύνορα, έργα υποδομών και ισχυρές βιομηχανίες που θα κρατούν τις θέσεις εργασίας στη χώρα.

«Με πίστη και αφοσίωση, αποδέχομαι υπερήφανα το χρίσμα σας», είπε από το βήμα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων, όπου έδωσε την μεγαλύτερης διάρκειας ομιλία υποψηφίου προέδρου στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Υποσχέθηκε να χαρίσει στους Αμερικανούς «τα τέσσερα ομορφότερα χρόνια στην ιστορία» των ΗΠΑ, όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, επανέλαβε ότι «δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ… είχα τον Θεό στο πλευρό μου», ενώ εμφανίστηκε εκ νέου ενωτικός. «Θα είμαι πρόεδρος ολόκληρης και όχι της μισής Αμερικής», τόνισε.

«Πριν από λίγες ημέρες το ταξίδι μου μαζί σας θα είχε τελειώσει. Αλλά να που είμαι εδώ», ανέφερε. «Ζητώ την ψήφο σας. Και κάθε μέρα θα τιμώ την εμπιστοσύνη σας. Δεν θα σας απογοητεύσω ποτέ», ήταν το μήνυμά του.

Για ακόμη μία φορά απευθύνθηκε στους «ξεχασμένους» της εργατικής τάξης. Σε όσους εγκαταλείφθηκαν, λέω, ότι δεν θα σας ξεχάσω», διαβεβαίωσε και διεμήνυσε: «Τίποτα και κανείς δεν θα μας σταματήσει. Θα νικήσουμε!».

Κατά την ομιλία του ο Τραμπ δεσμεύτηκε επίσης να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό, έδωσε έμφαση στην οικονομία και την κρίση κόστους ζωής, δεσμευόμενος να μειώσει τον πληθωρισμό, να προβεί σε γενναίες φοροελαφρύνσεις και να δώσει νέα πνοή στα εργοστάσια της χώρας και τις θέσεις εργασίας της μεταποίησης.

Άκρως επιθετικός στο μέτωπο του μεταναστευτικού, έκανε λόγο για «εισβολή» και υποσχέθηκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Το μέλλον της Αμερικής θα είναι μεγαλύτερο, πιο φωτεινό, πιο ευτυχισμένο, πιο ισχυρό, πιο ελεύθερο και πιο ενωμένο από ποτέ. Για να το πω απλά θα κάνουμε πολύ γρήγορα την Αμερική σπουδαία ξανά», κατέληξε. ”

Οι αναφορές στην οικονομία

«H νέα πράσινη απάτη»

Ο Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στις πολιτικές Μπάιντεν για την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, τη χρηματοδότηση δηλαδή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Υποσχέθηκε να ανακατευθύνει τα χρήματα της «νέας πράσινης απάτης» σε έργα υποδομών, όπως γέφυρες και φράγματα, αλλά και να σταματήσει τη στήριξη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προκειμένου, όπως είπε, «να επιστρέψουν οι θέσεις εργασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα μας» με φορολογικά κίνητρα, αλλά και δασμούς.

Όπως είπε δεν θα επιτρέπει την ανέγερση εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων στο Μεξικό, την Κίνα ή άλλες χώρες.

Donald Trump vowed to end support for electric vehicles and "bring auto jobs back to our country" through the proper use of taxes, tariffs, and incentives, while not allowing auto manufacturing plants to be built in Mexico, China, or other countries

Ζήτησε την απόλυση του Σον Φάιν, προέδρου του συνδικάτου United Auto Workers, που εξέφρασε τη στήριξή του στον Μπάιντεν.

Μείωση πληθωρισμού και φοροελαφρύνσεις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε στις πολιτικές Μπάιντεν την έκρηξη του πληθωρισμού και υποσχέθηκε να τερματίσει «τις γελοίες πρακτικές που τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις».

«Έχουμε μία πληθωριστική κρίση που καθιστά τη ζωή απρόσιτη, καταστρέφει τα εισοδήματα της εργατικής τάξης και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, συντρίβει πολύ απλά τους ανθρώπους μας», τόνισε και δεσμεύτηκε να τερματίσει την πληθωριστική κρίση και να οδηγήσει χαμηλότερα τα επιτόκια.

"We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families and crushing, just simply crushing, our people," Trump says, vowing to end the "inflation crisis" and bring down interest rates

Ιδιαίτερη αναφορά και στην πρότασή του να καταργηθεί η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων. Είπε μάλιστα μία ιστορία, εξηγώντας πως είχε την ιδέα από μία σερβιτόρα με την οποία συνομίλησε. «Ας τους αφήσουμε να κρατήσουν τα λεφτά τους», είπε.

Εξωτερική πολιτική

Τέλος στους πολέμους – Επί Τραμπ η Ρωσία δεν πήρε τίποτα

Πιστός στο δόγμα της απεμπλοκής των ΗΠΑ από τα πολεμικά μέτωπα στο εξωτερικό, υπογράμμισε τη βεβαιότητά του ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τόνισε δε πως «επί Μπαράκ Ομπάμα η Ρωσία εισέβαλε στη Γεωργία. Επί Ομπάμα, η Ρωσία πήρε την Κριμαία. Επί Μπάιντεν η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την Ουκρανία. Επί Τραμπ, η Ρωσία δεν πήρε τίποτα».

Το μήνυμα στη Χαμάς

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, διεμήνυσε πως οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Απευθυνόμενος στη Χαμάς, υπογράμμισε: «Θέλουμε τους ομήρους πίσω και καλύτερα να έχουν επιστρέψει πριν αναλάβω καθήκοντα, αλλιώς θα πληρώσετε πολύ βαρύ τίμημα».

The Moment Trump threatened Hamas. "We want our hostages back and they better be back before I assume office or you will be paying a very big price." This is how the American president should sound.

Μεταναστευτικό

Τέλος στην «εισβολή»

Ο Τραμπ έκανε λόγο για εισβολή στα νότια σύνορα της χώρας, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές. Υποσχέθηκε να σφραγίσει τα σύνορα στο Μεξικό, αλλά και να προωθήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης παράτυπων μεταναστών στα χρονικά. Άρχισε δε να απαρριθμεί εγκλήματα, που έχουν διαπράξει παράτυποι μετανάστες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα.

«Η μεγαλύτερη εισβολή στην ιστορία της χώρας είναι σε εξέλιξη.Έρχονται από παντού, όχι μόνο από τη Νότια Αμερική, αλλά από την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή. Έρχονται σε αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ και η τρέχουσα κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα να σταματήσει αυτή την εισβολή», είπε.