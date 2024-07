«Το ήθελε η μοίρα»: Η σοκαριστική δήλωση του Ινδουιστή ιερέα για τους 121 ανθρώπους που ποδοπατήθηκαν έως θανάτου για να μαζέψουν τη σκόνη που είχε αγγίξει

Χάος προκλήθηκε όταν πλήθος ανθρώπων έσπευσε να μαζέψει τη σκόνη που άγγιξαν τα πόδια του Ινδού ιεροκήρυκα Bhole Baba μετά την αποχώρησή του. Συγκεκριμένα, η πολυπληθής συγκέντρωση είχε ως αποτέλεσμα 121 άνθρωποι να ποδοπατηθούν μέχρι θανάτου.

Ο ιεροκήρυκας δήλωσε βαθιά ενοχλημένος από την τραγωδία, αλλά ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο ιεροκήρυκας αρνήθηκε το περιστατικό αυτό και επανέλαβε ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς του δικηγόρου του ότι «ψεκάστηκε δηλητηριώδες αέριο στη συγκέντρωση» και ότι υπήρξε «συνωμοσία για να αμαυρωθεί» η φήμη του.

Τα σχόλια του Bhole Baba σε τοπικούς δημοσιογράφους εβδομάδες μετά τη συντριβή στην περιοχή Hathras στο κρατίδιο Uttar Pradesh έχουν προκαλέσει οργή στην Ινδία. «Ποιος μπορεί να αλλάξει το αναπόφευκτο; Όποιος μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να φύγει μια μέρα. Μόνο ο χρόνος είναι αβέβαιος», είπε.

Developing: Tragic secens unfolding in Hathras city of India as more than 100 ppl confirmed dead and many more seriously injured in a fatal stampede according to local reports ! #HathrasStampede pic.twitter.com/BTZUS9bTf1

