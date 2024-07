J.D. Vance: Πικρές αλήθειες και βολικά ψέματα για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς έχει πολλά να πει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για αυτό το Κίεβο «πάγωσε» όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον γερουσιαστή του Οχάιο για αντιπρόεδρό του τη Δευτέρα.

Αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βανς, τότε υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ, είπε: «Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν με νοιάζει πραγματικά τι θα συμβεί στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Η σταθερή θέση του υπέρ του απομονωτισμού και της απεμπλοκής των ΗΠΑ από τα πολεμικά μέτωπα στο εξωτερικό (που πηγάζει και από την δική του εμπειρία στον αμερικανικό στρατό, στο μέτωπο του Ιράκ) τον διαφοροποιεί από τους πιο συμβατικούς Ρεπουμπλικάνους και επίσης εδραιώνει τους δεσμούς του με τους υποστηρικτές του MAGA του Τραμπ. «Στα μέρη μου, οι θέσεις εργασίες εστάλησαν στο εξωτερικό και τα παιδιά στον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, δεσμευόμενος ότι αυτό θα αλλάξει.

Το POLITICO συγκέντρωσε τις σημαντικότερες δηλώσεις του για την Ουκρανία και ελέγχει κατά πόσο είναι αληθείς.

Η Ουκρανία είναι διεφθαρμένη

Ο ισχυρισμός

«Ρίχνουμε εύκολα μισό τρισεκατομμύριο δολάρια στην τρύπα για τη σύγκρουση στην Ουκρανία… Γιατί; Για να μπορέσει ένας από τους υπουργούς του Zelenskyy να αγοράσει ένα μεγαλύτερο γιοτ», είπε σε μια συνέντευξη με τον πρώην στρατηγό του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, πέρυσι.

«Θαυμάζω τους γενναίους Ουκρανούς… αλλά ας μην μπερδεύουμε το θάρρος των ουκρανικών στρατευμάτων στο έδαφος με το γεγονός ότι έχουν την πιο διεφθαρμένη ηγεσία και κυβέρνηση στην Ευρώπη και ίσως την πιο διεφθαρμένη ηγεσία οπουδήποτε στον κόσμο», τόνισε σε άλλη ομιλία του στο Heritage Foundation.

Η πραγματικότητα

Η Ουκρανία πράγματι είναι από τις πλέον διεφθαρμένες χώρες. Στον ετήσιο Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, η Ουκρανία κατατάσσεται στην 104η θέση μεταξύ 180 χωρών με βαθμολογία 36 στα 100. ( Το 0 σημαίνει απόλυτη διαφθορά και το 100 απόλυτη διαφάνεια).

Το 2014, τη χρονιά που η Ρωσία προσήρτησε την Κριμαία και ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία, η Ουκρανία είχε σημαντικά χειρότερη βαθμολογία – μόλις 26 βαθμούς. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η βαθμολογία της Ρωσίας φέτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βαθμολογία 69 και κατατάσσονται στην 24η από τις 144 χώρες – πίσω από μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης.

Η Ουκρανία δεν καταγράφει σωστά τα οπλικά συστήματα που τις δωρίζονται

Ο ισχυρισμός

Η Ουκρανία δεν αντιπροσωπεύει σωστά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα που ενσωματώνουν ευαίσθητη τεχνολογία, σύμφωνα με υπόμνημα της Γερουσίας που εστάλη από τον Βανς τον Ιανουάριο, το οποίο επικαλείται έκθεση εποπτείας του Πενταγώνου.

Η πραγματικότητα

Το 2022, η Ουκρανία δημιούργησε μια κοινοβουλευτική επιτροπή για τον έλεγχο των δωρεών δυτικών όπλων. «Η Ουκρανία υποβάλλει αναφορές για το πώς χρησιμοποιούμε αμερικανικά όπλα κάθε τρίμηνο, ποιες ταξιαρχίες διαθέτουν όπλα των ΗΠΑ και τι χάθηκε στη μάχη», δήλωσε στο POLITICO η Ολεξάντρα Ουστίνοβα, επικεφαλής της Επιτροπής.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν επίσης τα όπλα. Η έκθεση που ανέφερε ο Βανς έλεγε στην πραγματικότητα ότι οι Αμερικανοί, όχι οι Ουκρανοί, απέτυχαν να παρακολουθήσουν επαρκώς τι έγινε με τους πυραύλους Javelin και Stinger, συσκευές νυχτερινής όρασης και άλλες συσκευές παρακολούθησης περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Αυτή η αναφορά ήταν οδυνηρή για εμάς και αυτός ο αριθμός χρησιμοποιήθηκε από πολλούς από εκείνους που αντιτάσσονταν στη βοήθεια προς την Ουκρανία», σημείωσε η Ουστίνοβα, προσθέτοντας ότι η έκθεση του διορισμένου από το Πεντάγωνο, Ρόμπερτ Στορτς, «αργότερα εξήγησε τα πάντα».

Η Δύση δεν μπορεί να ξεπεράσει τη Ρωσία σε όπλα

Ο ισχυρισμός

«Η ποσότητα των πυρομαχικών που μπορούμε να στείλουμε στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένη όχι λόγω βούλησης ή χρημάτων, αλλά λόγω της αμερικανικής παραγωγικής ικανότητας», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Η πραγματικότητα

Έχει δίκαιο. Η Ρωσία παράγει περίπου 3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού ετησίως, σύμφωνα με εκτίμηση του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι περίπου τρεις φορές περισσότερο από τη Δύση. Ωστόσο, η δυτική παραγωγή αυξάνεται. Μέχρι το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ΕΕ θα παράγει 2 εκατομμύρια οβίδες ετησίως. Οι ΗΠΑ στοχεύουν να παράγουν περίπου 80.000 τον μήνα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία βλάπτει την οικονομία των ΗΠΑ

Ο ισχυρισμός

Σε μια ομιλία του τον Απρίλιο, ο Βανς παραπονέθηκε για το νέο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ, λέγοντας: «Ενώ επενδύει κάποια χρήματα στην κρίσιμη κατασκευή αμερικανικών όπλων, στέλνει αυτά τα όπλα στο εξωτερικό γρηγορότερα από ό,τι τα αναπληρώνει. Δεν πρόκειται για νομοσχέδιο για την ανοικοδόμηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο για περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στο εξωτερικό».

Σε επιστολή του στην Washington Post, είπε: «Το γεγονός ότι τα πολεμικά όπλα κατασκευάζονται στην Αμερική δεν δικαιολογεί την αποστολή τους στο εξωτερικό και ένα πακέτο ξένης βοήθειας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι πολιτική κατασκευής υπέρ των εργαζομένων. Υπονομεύει την εθνική μας ασφάλεια εξαντλώντας κρίσιμους πόρους σε ένα στρατηγικό τέλμα».

Η πραγματικότητα

«Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν χρήματα για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού ως μέρος ενός πακέτου διεθνούς βοήθειας, το υλικό μπορεί να πηγαίνει στο εξωτερικό, αλλά το χρήμα και οι θέσεις εργασίας μένουν στις ΗΠΑ», λέει έκθεση του German Marshall Fund of the U.S. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για πλήγμα στην αμερικανική οικονομία.

Η Ουκρανία έχει πολύ λίγους στρατιώτες

Ο ισχυρισμός

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερους στρατιώτες από ό,τι μπορεί να έχει, ακόμη και με δρακόντειες πολιτικές στρατολόγησης», έγραψε ο Βανς σε ένα άρθρο για τους New York Times.

Η πραγματικότητα

Ο ισχυρισμός είναι αληθής. Η Ουκρανία, με πληθυσμό λιγότερο από 40 εκατομμύρια, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα 143 εκατομμύρια της Ρωσίας. Η Ουκρανία έχει περίπου 900.000 ενεργούς στρατιώτες έναντι 1,4 εκατομμυρίων Ρώσων, σύμφωνα με το Statista.

Υπό την πίεση των συμμάχων της, η Ουκρανία προσπάθησε να στρατολογήσει περισσότερους. Ωστόσο, πολλοί πιθανοί νεοσύλλεκτοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και το Κίεβο ζήτησε από άλλες χώρες να βοηθήσουν στην παρακίνηση των Ουκρανών που ζουν στο εξωτερικό να ενταχθούν στο στρατό.

Η Ουκρανία έχει τώρα 14 ταξιαρχίες που περιμένουν να εναλλάξουν τα εξαντλημένα στρατεύματα της πρώτης γραμμής, αλλά αυτές οι ταξιαρχίες εξακολουθούν να μην είναι κατάλληλα οπλισμένες λόγω καθυστερήσεων στη δυτική βοήθεια, είπε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο

Ο ισχυρισμός

«Ο αμερικανικός λαός δεν θα ανεχθεί άλλον έναν ατέρμονο πόλεμο, ούτε κι εγώ», είπε ο Βανς νωρίτερα αυτό το έτος όταν το Κογκρέσο ενέκρινε περίπου 61 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία, ένα μέτρο που αντιτάχθηκε.

Η πραγματικότητα

Ο μεγάλος άγνωστος Χ. Η Ουκρανία τα κατάφερε καλύτερα από ό,τι περίμενε σχεδόν κανείς στην απόκρουση της εισβολής της Ρωσίας, αλλά είναι ανοιχτό το ερώτημα εάν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο.

Πώς απαντά το Κίεβο στον Βανς

Οι αξιωματούχοι στο Κίεβο προτιμούν να κρατούν τις απόψεις τους για τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του για τον εαυτό τους.

«Δεν είναι δική μας δουλειά ποιον επιλέγουν», δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο του προέδρου.