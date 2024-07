Κίνα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Στον θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων οδήγησε η φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο σήμερα στην νοτιοδυτική Κίνα. Σημειώνεται ότι όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, 30 άνθρωποι διασώθηκαν.

«Προς το παρόν, έξι άνθρωποι είναι νεκροί. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους και τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε η κινεζική τηλεόραση σχετικά με αυτήν τη φωτιά που σημειώθηκε στη Ζιγκόνγκ, μια πόλη στην επαρχία Σετσουάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Σε πλάνα που μετέδωσε η κινεζική τηλεόραση και ανήρτησαν και άλλοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από ένα κτίριο, που βρίσκεται σε έναν εμπορικό δρόμο στη Ζιγκόνγκ.

#BREAKING : Another footage of a fire broke out at a warehouse in Sichuan, China.

Local authorities are working to control the flames. #Sichuan #China #fire #WarehouseFire pic.twitter.com/KmFnhJf2C0

— upuknews (@upuknews1) July 17, 2024