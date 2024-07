Ο «λόγος του βασιλιά»: Οι προγραμματικές δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης, σαν σε παραμύθι (φωτογραφίες-βίντεο)

Ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε σήμερα τον πρώτο βασιλικό λόγο της κυβέρνησης των Εργατικών – γνωστός και ως λόγος του Βασιλιά – στη Βουλή των Λόρδων. Η ομιλία αποτελεί μέρος της επίσημης τελετής έναρξης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου κατά την οποία ο βασιλιάς αναγνώσκει τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης.

Ονομάζεται επίσημα Λόγος του Θρόνου. Η ομιλία γράφεται από την κυβέρνηση, και ο μονάρχης την εκφωνεί σε ουδέτερο τόνο, για να αποφύγει οποιαδήποτε σημάδι πολιτικής υποστήριξης.

Η διάρκειά της εξαρτάται από τον αριθμό των νομοθετημάτων που σχεδιάζονται και άλλων ανακοινώσεων – όπως οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής. Συνήθως, διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Ο βασιλιάς εισέρχεται στο Κοινοβούλιο, από την ειδική για τον μονάρχη είσοδο. Στη συνέχεια, ανεβαίνει στο θρόνο που βρίσκεται στην αίθουσα της Βουλής των Λόρδων.

Από την πλευρά τους οι βουλευτές μπαίνουν στην αίθουσα μετά το κάλεσμα της «Μαύρης Ράβδου», αγγελιοφόρου της Βουλής των Λόρδων, ρόλος που σήμερα κατέχει από η Σάρα Κλαρκ.

Πριν εισέλθουν στη Βουλή των Κοινοτήτων, η πόρτα κλείνει και πρέπει να την χτυπήσουν τρεις φορέ με τη ράβδο για να ανοίξει.

Ο Λόρδος Καγκελάριος υποκλίνεται μπροστά στον βασιλιά για να του παραδώσει την ομιλία, που μεταφέρεται σε μια ειδική μεταξωτή τσάντα.

Εντωμεταξύ, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του μονάρχη ένα μέλος των Κοινοτήτων «συλλαμβάνεται όμηρος» στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενώ ο βασιλιάς ή η βασίλισσα βρίσκονται στο Γουέστμινστερ.

