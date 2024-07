Δεν είναι μόνο ο Τραμπ: «Έκρηξη» στις απόπειρες δολοφονίας πολιτικών ανά τον κόσμο – Πού οφείλεται

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τη διεθνή κοινότητα. Ωστόσο δεν είναι ένα «μεμονωμένο περιστατικό», τονίζουν ειδικοί. Αντανακλά ένα παγκόσμιο μοτίβο αυξανόμενων απειλών και βίας κατά πολιτικών.

Το Foreign Policy θυμίζει ορισμένες μόνο από τις απόπειρες κατά της ζωής ηγετών. Η πλέον πρόσφατη ήταν βεβαίως εκείνη κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος επέστρεψε στα καθήκοντά του μόλις την περασμένη εβδομάδα. Η περίπτωσή του παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με εκείνη του Τραμπ. Είναι ένας «αντισυστημικός» πολιτικός, που τον περασμένο Μάιο δέθηκε πυρά ενώ μιλούσε με υποστηρικτές του στην πόλη Χάντλοβα. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και επί ημέρες η κατάστασή του ήταν κρίσιμη.

Τον Νοέμβριο του 2022 είχαμε την απόπειρα δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, ενώ εκείνο το έτος ένοπλος επιχείρησε να πυροβολήσει την τότε αντιπρόεδρο της Αργεντινής, Κριστίν Φερνάντες ντε Κίρσνερ. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από την πολιτικό, τράβηξε το όπλο μπροστά στο πρόσωπό της, πάτησε τη σκανδάλη, αλλά το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε.

Video shows man pointing gun at her head, but the gun jammed & Kirchner remained unhurt. pic.twitter.com/UFrCZMWA2p

Argentina vice President Cristina Fernández de Kirchner has narrowly escaped an assassination.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα, Λι Τζάε Μιουνγκ έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι. Το ίδιο είχε συμβεί στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαίχ Μπολσονάρου το 2018.

Πέρα από απόπειρες στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε και δολοφονίες πολιτικών προσώπων. Το 2022 δολοφονήθηκε ο Ιάπωνας πρώην πρωθυπουργός, Σίνζο Άμπε από έναν άνδρα, που πίστευε ότι ο Άμπε είχε συνδέσεις με μία παραθρησκευτική οργάνωση – υπεύθυνη για την οικονομική καταστροφή της μητέρας του. Τον πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο. Η δολοφονία ήταν το απόλυτο σοκ σε μία χώρα, που δεν οπλοφορεί.

Assassination of Japan’s former prime minister Shinzo Abe increases scrutiny of Unification Church.

Accusations against the “Moonies” include that the sect cultivates political connections and pressures members to donatehttps://t.co/N0NaeIk7Ui pic.twitter.com/LBfEjCvtpq

