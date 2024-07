Ευρωκοινοβούλιο: Επανεξελέγη πρόεδρος η Ρομπέρτα Μέτσολα με θριαμβευτικό αποτέλεσμα

Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν και εξέλεξαν εκ νέου τη Ρομπέρτα Μέτσολα ως πρόεδρο του Σώματος.

Τα αποτελέσματα: Ψήφισαν 699, λευκά/άκυρα 76, 562 ψήφοι για την κ. Μέτσολα, απαιτούνταν μάλιστα 312 για την απόλυτη πλειοψηφία. 61 ψήφους έλαβε η κ. Μοντέρο (Left/Podemos).

«Αποδέχομαι με μεγάλη τιμή την εκλογή μου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα εργαστώ κάθε ημέρα για να σας εκπροσωπώ όλους», σημείωσε η κ. Μέτσολα στο ενωτικό μήνυμά της και προσέθεσε: «Θέλουμε μια πιο ασφαλή, πιο δίκαιη, και με ίσες ευκαιρίες Ευρώπη […]. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το σύμβολο της συμφιλίωσης. Για να θυμόμαστε το παρελθόν και να χτίσουμε το μέλλον».

Η κ. Μέτσολα έκανε λόγο για «κοινή ευθύνη να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Θέλουμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο ασφάλειας και άμυνας, θέλουμε να υπερασπιστούμε την στρατηγική μας αυτονομία. Θέλουμε να δώσομε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και μια Ευρώπη που θα εμβαθύνει στην ενιαία αγορά».

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησε επίσης σταθερή υπεράσπιση του κράτους δικαίου, συνεχή υποστήριξη για την Ουκρανία, βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή και απελευθέρωση των ομήρων, απλοποίηση της γραφειοκρατίας και ισχυρότερη προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η κ. Μέτσολα προέτρεψε τους νομοθέτες να είναι προσεκτικοί και επικριτικοί στην καθημερινή τους εργασία, αλλά να παραμείνουν υπεύθυνοι και ανοιχτοί, τηρώντας την ακεραιότητα της Ευρωβουλής.

«Η πόρτα μου θα παραμένει πάντα ανοιχτή. Τα μέλη θα αντιμετωπίζονται δίκαια και με αξιοπρέπεια», είπε. «Ως πρόεδρος, γνωρίζετε ότι είμαι σε θέση να υπερασπιστώ το κοινοβούλιο μας και να χτίσω γέφυρες πέρα ​​από τις πολιτικές μας διαφορές».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα επίσημα την Τρίτη στο Στρασβούργο, μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Η μυστική ψηφοφορία με κάλπη διεξήχθη αμέσως μετά την έναρξη της συνόδου. Οκτώ ευρωβουλευτές-έφοροι επελέγησαν με κλήρωση.

Η θητεία της κ. Μέτσολα θα διαρκέσει 2,5 έτη. Κατόπιν πιθανότατα θα προταθεί κάποιος από το κόμμα των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών.

Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία, η κ. Μέτσολα αναφέρθηκε στην ανατροφή της ως «γυναίκα που μεγάλωσε σε ένα νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα», η οποία θεωρούσε την ΕΕ ως έναν τόπο υψηλών προδιαγραφών, ευκαιριών και απεριόριστων δυνατοτήτων και η οποία στη συνέχεια έκανε το «απίθανο» ταξίδι στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Υποσχέθηκε «ισχυρή ηγεσία» και ότι θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να νομοθετεί. «Αυτή πρέπει να είναι μια Βουλή που δεν πρέπει να φοβάται να ηγηθεί και να αλλάξει», είπε, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο Σασόλι. «Δεν θα διστάσω ποτέ να πάρω τις δύσκολες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Για να εκλεγεί μια υποψήφια έπρεπε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, δηλαδή 50% συν μία.

Την κ. Μέτσολα συνεχάρη για την επανεκλογή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία περιμένει τη… «σειρά» της σε ψηφοφορία της Πέμπτης.

«Το άξιζε. Η ηγεσία και το πάθος σας για την Ευρώπη είναι πιο αναγκαία από ποτέ», έγραψε στο X απευθυνόμενη στη Ρομπέρτα Μέτσολα.

Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President

Fully deserved.

Your leadership and passion for Europe is more needed than ever. pic.twitter.com/iqnRm1Yntf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2024