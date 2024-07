Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Το χρονικό της παταγώδους αποτυχίας της Μυστικής Υπηρεσίας

Πώς μπόρεσε ένας 20χρονος μοναχικός σκοπευτής να πάρει θέση βολής μόλις 120 μέτρα από έναν πρώην πρόεδρο, που πραγματοποιούσε ομιλία; Το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να σώθηκε για λίγα χιλιοστά της τύχης, με τη σφαίρα να περνάει ξυστά από το αυτί του, αλλά ένας άνδρας σκοτώθηκε και ακόμη δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά τη μεγαλύτερη αποτυχία για τη Μυστική Υπηρεσία εδώ και δεκατίες και τη ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη κρίση από συστάσεώς της. Δέχεται βολές τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς βουλευτές για την προφανή αδυναμία της να φυλάξει σωστά τον χώρο της προεκλογικής συγκέντρωσης, αλλά και για τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσής της.

Η πιο σφοδρή κριτική έως τώρα ήλθε από τον επικεφαλής της Επιτροπής Ασφαλείας της Βουλής, ο οποίος εν ολίγοις είπε ότι η Μυστική Υπηρεσία εστίασε σε μία woke ατζέντα και στο πώς θα εντάξει περισσότερες γυναίκες στο δυναμικό της, αντί να εστιάζει στο να προσλάβει το προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου, και κυρίως στο να το εκπαιδεύει επαρκώς.

Οξύτατη κριτική έχει δεχθεί η κυβέρνηση και για την επιλογή της επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού φαίνεται να παρακάμφθηκαν άτομα με πολύ περισσότερα προσόντα.

Στα social media οι γυναίκες – πράκτορες βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Secret Service posted this video a few months ago to boast about hiring more female agents. The Director says they’re aiming to have 30% more women recruits by 2030 to be more diverse.

These are the results: pic.twitter.com/VN8UIShwvO

