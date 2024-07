Απόπειρα κατά Τραμπ: Ο δράστης είχε απορριφθεί από τη σχολική ομάδα σκοποβολής

Αμερικανικά και διεθνή μέσα έχουν αναζητήσει παλαιούς συμμαθητές του Τόμας Μάθιου Κρουκς, σε μία προσπάθεια να μάθουν περισσότερα στοιχεία για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

Ορισμένοι έκαναν λόγο για ένα μοναχικό παιδί, που δεν μπορούσε να «ταιριάξει», ήταν περίεργο και δεχόταν συνεχώς μπούλινγκ. Άλλοι πάλι, είπαν ότι ήταν απλώς ένα «καλό παιδί, τίποτα πέρα από το συνηθισμένο», που είχε πάθος με την ιστορία.

Μία από τις μαρτυρίες ωστόσο έρχεται να φέρει στο φως τη σχέση του με τα όπλα. Ο 20χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ένα τουφέκι AR-15 του πατέρα του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συμμαθητή του, Τζέιμσονς Μάγιερ, στο CBS, ο Κρουκς είχε περάσει από δοκιμαστικά για ένταξη στην ομάδα σκοποβολής του Λυκείου, αλλά απορρίφθηκε. Δεν θέλησε να προσπαθήσει δεύτερη φορά.

Αποκάλεσε τον Κρουκς ένα «καλό παιδί», που «δεν μιλούσε ποτέ άσχημα για κανέναν και ποτέ δεν τον είχα ικανό για αυτά που έκανε».

The gunman who fired shots at former President Donald Trump at his campaign rally in Butler, Pennsylvania, was rejected from his high school’s rifle team, according to a former classmate. https://t.co/rIrBVwjKcZ

— CBS News (@CBSNews) July 14, 2024