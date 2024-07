«Είχε πάντα έναν στόχο στην πλάτη», δεχόταν ανελέητο μπούλινγκ: Το προφίλ του δράστη της απόπειρας κατά του Τραμπ

Ως ένα μοναχικό παιδί, χωρίς παρέες, το οποίο δεν μπορούσε να «ταιριάξει» και δεχόταν συνεχώς εκφοβισμό περιγράφουν τον 20χρονο δράστη της απόπειρας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, Τόμας Μάθιου Κρουκς, πρώην συμμαθητές του.

Ο Κρουκς, από τα πυρά του οποίου σκοτώθηκε ένας 50χρονος πυροσβέστης και τραυματίστηκαν βαρύτατα ακόμη δύο άνθρωποι, είχε φοιτήσει στο δημόσιο Λύκειο της περιοχής του, Bethel Park High School. Ήταν ένα πολύ έξυπνο παιδί και φέρεται να είχε λάβει διακρίσεις σε διαγωνισμούς μαθηματικών.

Συμμαθητής του που μίλησε στο δίκτυο KDKA δήλωσε πως συχνά ντυνόταν περίεργα στην τάξη και δεχόταν ανελέητο μπούλινγκ.

#NEW: We are hearing from the first classmate of Thomas Crooks. His Bethel Park classmate described him as a loner who was bullied relentlessly and wore “hunting” outfits often in class. @KDKA pic.twitter.com/mmIYwomjGJ

— MEGHAN SCHILLER (@MeghanKDKA) July 14, 2024