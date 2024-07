Απόπειρα κατά Τραμπ: Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής εντοπίζει τον δράστη – Ο 20χρονος προλαβαίνει να πυροβολήσει (βίντεο)

Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν μαρτυρίες ατόμων που βρίσκονταν στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες είχαν δει τον δράστη να σέρνεται με τουφέκι πάνω στη στέγη και είχαν ενημερώσει αξιωματικούς. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν ήταν πώς είναι δυνατόν οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας να μην τον εντοπίσουν εγκαίρως;

Όπως φαίνεται τον εντόπισαν, αλλά δεν πρόλαβαν να τον εξουδετερώσουν πριν ανοίξει πυρ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει έναν ελεύθερο σκοπευτή των μυστικών υπηρεσιών, πάνω σε στέγη κτιρίου, να έχει εντοπίσει και να παρακολουθεί τον 20χρονο δράστη, που βρίσκεται σε άλλη στέγη.

Ακούγονται πυροβολισμοί – που προέρχονται προφανώς από τον δράστη κατά του Τραμπ και του πλήθους – και αμέσως μετά ο ελεύθερος σκοπευτής εξουδετερώνει τον δράστη.

Additional video we’ve obtained that shows the moment just before the shooting. Secret Service agents appeared to be looking in the direction of the assassin, who was positioned on a roof.

Να θυμίσουμε ότι έχει δοθεί στη δημοσιότητα και βίντεο με τον δράστη να σέρνεται πάνω σε μία στέγη.

Ο 20χρονος δράστης απείχε μόλις 120 μέτρα από τη σκηνή, στην οποία είχε ανέβει ο Τραμπ για να εκφωνήσει την ομιλία του

The Left-Wing Trump assassin was so obvious that *multiple* people in the crowd saw him crawling on the roof in broad daylight with a firearm and even *filmed* the assassin before he ever fired a shot. (!!!)

Where the HELL was the Secret Service?!

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 14, 2024