Ιβάνκα Τραμπ: Η μητέρα μου πρόσεχε χθες τον πατέρα μου από τον ουρανό

Συγκινητική ανάρτηση από την Ιβάνκα Τραμπ με αφορμή και τα δύο χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα.

Όπως έγραψε στο X, πιστεύει ότι η μητέρα της πρόσεχε από ψηλά τον πατέρα της, χθες, όταν δέχθηκε την επίθεση κατά της ζωής του.

Two years ago today, my mom passed away. I believe she was watching over Dad last night during the attempt on his life.

I miss her every day and pray for the safety of the family and friends she left behind. pic.twitter.com/b9kJTv6cWf

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2024