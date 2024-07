Ο Τραμπ, η απόπειρα και η φωτογραφία, που «ίσως αλλάξει τον ρου της ιστορίας»

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται να ανοίξει ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο στην μακρά και ζοφερή ιστορία της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ και να συγκλονίσει ένα πολωμένο έθνος σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Η επίθεση κατά ενός ενός πρώην προέδρου σε μια προεκλογική συγκέντρωση λίγες μέρες πριν αποδεχθεί το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων «είναι εξ ορισμού επίθεση στη δημοκρατία και στο δικαίωμα κάθε Αμερικανού να επιλέγει τους ηγέτες του», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε και το CNN.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στις ΗΠΑ. Η λίστα των δολοφονικών επιθέσεων κατά πρώην, νυν και υποψηφίων προέδρων είναι μακρά. Ωστόσο οι τελευταίες φορές που είχαμε τέτοιου είδους επιθέσεις, ήταν κατά των Κένεντι. Αυτή η επίθεση έρχεται να τερματίσει μια περίοδο πολλών δεκαετιών, κατά την οποία υπήρχε η αίσθηση πως η τεχνογνωσία και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι Μυστικές Υπηρεσίες αρκούν για να αποτρέψουν μία τέτοια απειλή.

Τώρα οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε εδώ. Πώς έφτασε ένας 20χρονος με τουφέκι στο χέρι, να σέρνεται πάνω στις στέγες παρακείμενων κτιρίων; Πώς είναι δυνατόν να έγινε αντιληπτός από το πλήθος, που πρόλαβε ακόμη και να τον τραβήξει βίντεο, αλλά όχι από τους πράκτορες στο σημείο;

Πέρα από την εξέλιξη των ερευνών, ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι σημαίνει η απόπειρα δολοφονίας για την επόμενη μέρα. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι η απήχηση του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών θα αυξηθεί περαιτέρω και ο δρόμος της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο θα ανοίξει διάπλατα. Όχι μόνο επειδή μία επίθεση εναντίον ενός πολιτικού ηγέτη τείνει να συσπειρώνει πολλούς γύρω του, αλλά και χάρη στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Τραμπ στα δραματικά γεγονότα.

Η φωτογραφία του Evan Vucci του Associated Press με τον Τραμπ να στέκεται αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ατρόμητος, με υψωμένο γροθιά, παρά το αίμα που έτρεχε στο αυτί και το μάγουλό του, έγινε αμέσως εμβληματική. Ανάλογες φωτογραφίες έχουμε και από τον φακό του Brendan McDermid του Reuters.

Η εικόνα αυτή του Τραμπ με τα αίματα και την υψωμένη γροθιά θα καθορίσει μια ολόκληρη πολιτική εποχή. «Υποπτεύομαι ότι θα τον εκτινάξει πίσω στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Πιρς Μόργκαν.

Already one of the most iconic photographs in American history – and one that I suspect will propel Donald Trump back to the White House. ⁦

(Pic ⁦@evanvucci⁩ ⁦⁦@AP⁩ ) pic.twitter.com/rdXtO3XD4A

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 14, 2024