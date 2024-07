«Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου»: Ο διάλογος του Τραμπ με τους πράκτορες μετά τους πυροβολισμούς (βίντεο)

Όταν οι πράκτορες που είναι επάνω στη σκηνή επιβεβαιώνουν ότι ο 20χρονος δράστης έχει πέσει νεκρός από πυρά συναδέλφων τους, βοηθούν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταθεί στα πόδια του. Το κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα «Make America Great Again» του έχει πέσει, ενώ το πρόσωπό του είχε αίματα.

«Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου. Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου», ακούγεται να λέει ο Τραμπ την ώρα που οι πράκτορες τον σηκώνουν. «Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε» είπε, προτού υψώσει τη γροθιά του. Πολλοί απάντησαν φωνάζοντας ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ».

Ο Τραμπ με διστακτικά βήματα και τη γροθιά υψωμένη κατέβηκε μερικά σκαλιά για να πάει από σκηνή ως ένα μαύρο SUV, με τους πράκτορες να έχουν σχηματίσει γύρω του ανθρώπινη ασπίδα.

Trump fell to the floor as shots rang out and was mobbed by Secret Service agents.

‘Let me get my shoes on’, the former president said moments before being hurried off stage

Latest: https://t.co/xc7XoFnkBB pic.twitter.com/hhUidH8525

— Sky News (@SkyNews) July 14, 2024