Όλοι οι (υποψήφιοι) πρόεδροι των ΗΠΑ που δολοφονήθηκαν ή δέχθηκαν απόπειρα κατά της ζωής τους

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς (συμπεριλαμβανομένου του δράστη) και ακόμη δύο σοβαρά τραυματίες, δεν είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ. Η λίστα με τις επιθέσεις κατά νυν, πρώην και υποψήφιων προέδρων είναι μακρά.

Ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν ο πρώτος πρόεδρος που δολοφονήθηκε. Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι, σε εμφάνισή του στο Ford’s Theater στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζέιμς Γκάρφιλντ δέχθηκε πυρά στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο του 1881. Υπέκυψε στα τραύματά του 4 μήνες αργότερα.

Ο Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ δέχθηκε πυρά τον Σεπτέμβριο του 1901 στο Μπάφαλο της Νεάς Υόρκης. Υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Τζον Φ. Κένεντι δολοφονήθηκε από σκοπευτή στο Ντάλλας τον Νοέμβριο του 1963, μέσα σε μία ανοιχτή λιμουζίνα.

Ο αδελφός του, Ρόμπερτ Κένεντι, ήταν γερουσιαστής της Νέας Υόρκης και υποψήφιος πρόεδρος, το 1968, όταν δολοφονήθηκε στο Ambassador Hotel στο Λος Άντζελες.

Στην προ του Εμφυλίου Πολέμου εποχή, ο Πρόεδρος Άντριου Τζάκσον δέχθηκε επίθεση, ενώ έδινε το παρών σε μια κηδεία στο Καπιτώλιο. Ο σκοπευτής πυροβόλησε δύο φορές, αλλά δεν τον πέτυχε.

Ο πρώην πρόεδρος Θίοντορ Ρούσβελτ, όπως και ο Τραμπ, έβαζε εκ νέου υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, το 1912. Δέχθηκε πυρά ενώ ήταν καθοδόν για μια ομιλία στο Μιλγουόκι. Ο Ρούσβελτ αργότερα είπε ότι ένα διπλωμένο αντίγραφο της ομιλίας του 50 σελίδων επιβράδυνε τη σφαίρα, η οποία έμεινε στο σώμα του για το υπόλοιπο της ζωής του. Έδωσε την ομιλία παρά τον τραυματισμό του.

Ο Φράνκλιν Ρούσβελτ, ήταν εκλεγμένος πρόεδρος όταν ένας επίδοξος δολοφόνος πυροβόλησε εναντίον του στο Μαϊάμι το 1933. Ο σκοπευτής σκότωσε τον δήμαρχο του Σικάγο.

Ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία μετά τον θάνατο του Ρούσβελτ, δέχθηκε πυρά απέναντι από τον Λευκό Οίκο από Πορτορικανούς εθνικιστές το 1950.

Ο κυβερνήτης της Αλαμπάμα Τζορτζ Γουάλας, που ήταν υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη φορά το 1972, δέχθηκε πυρά μετά από μια προεκλογική εκδήλωση έξω από την Ουάσιγκτον, DC. Ο πυροβολισμός τον άφησε παράλυτο από τη μέση και κάτω.

Ο Τζέραλντ Φορντ αντιμετώπισε δύο απόπειρες δολοφονίας το 1975.

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν δέχθηκε πυρά το 1981 έξω από το Χίλτον στην Ουάσιγκτον, DC, μετά από ομιλία. Ο γραμματέας Τύπου του, Τζέιμς Μπρέιντι, τραυματίστηκε πιο σοβαρά από τον Ρίγκαν και αργότερα έγινε ακτιβιστής για τον έλεγχο των όπλων.

This is how the Secret Service reacted in 1981 when Ronald Reagan was shot.pic.twitter.com/N4GBoHqMWZ

— Keith Boykin (@keithboykin) July 13, 2024