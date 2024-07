Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: «Βλέπαμε τον δράστη να σκαρφαλώνει στην οροφή με τουφέκι. Κανείς δεν έκανε τίποτα»

Απολύτως σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός οπαδού του Ντόναλντ Τραμπ στο BBC για τα όσα δραματικά έλαβαν χώρα. Τα όσα επισημαίνει γεννούν σοβαρότατα ερωτήματα για τα αντανακλαστικά των ανδρών των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας και ευρύτερα για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί.

«Είδαμε έναν τύπο να σκαρφαλώνει πάνω στην οροφή και να σέρνεται, κρατώντας ένα τουφέκι. Ήταν εκεί πάνω για αρκετά λεπτά. Λέγαμε στην αστυνομία και στους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών ότι τον βλέπουμε, αλλά δεν έκαναν κάτι», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο BBC, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άνδρες ασφαλείας στην οροφή και ούτε κινήθηκε κάποιος να απομακρύνει τον Τραμπ από την σκηνή, όταν άτομα από το κοινό έλεγαν ότι βλέπουν έναν άνδρα με τουφέκι.

«Αφού πυροβόλησε κατά του Τραμπ, οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών τον πυροβόλησαν στο κεφάλι και είχε τελειώσει».

