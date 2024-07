Τραμπ: Βίντεο από τη στιγμή που τον χτυπάει η σφαίρα στο αυτί

«Άκουσα έναν ήχο σφυρίγματος, πυροβολισμούς και αμέσως ένιωσα τη σφαίρα να σκίζει το δέρμα μου.Όταν είδα το αίμα κατάλαβα τι συνέβαινε». Τη στιγμή αυτή που περιέγραψε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατέγραψαν και κάμερες. Διάφορα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ίδιος φαίνεται να μην πτοείται από την επίθεση και υψώνει τη γροθιά του στον αέρα για να δείξει ότι είναι καλά.

Age isn’t the issue in this election, it’s stamina. Trump showed he had plenty of it. Unfazed. pic.twitter.com/hcCX9glF5e

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

pic.twitter.com/9ERhGJaia0

— Lomez (@L0m3z) July 13, 2024