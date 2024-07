Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Το χρονικό της επίθεσης και οι μαρτυρίες

Σοκαρισμένη είναι η αμερικανική κοινή γνώμη από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια χθες Σάββατο, μια επίθεση που οξύνει την ένταση στην ήδη τεταμένη προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί από σφαίρα. Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, η οποία ανακοίνωσε ότι ένα άτομο που συμμετείχε στη συγκέντρωση σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Το FBI ανακοίνωσε πως το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας. Το Γραφείο Ομοσπονδιακών Ερευνών των ΗΠΑ έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, εξήγησε στέλεχός του, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι δράστης είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια.

O 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπιασε το δεξί του αυτί, ενώ αίματα γέμισαν το πρόσωπό του. Στη συνέχεια κοίταξε το χέρι του και έπεσε στα γόνατα προτού μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύσουν γύρω του για να τον προστατεύσουν.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε όρθιος ξανά περίπου ένα λεπτό αργότερα, με το καπέλο του με το σύνθημα «Make America Great Again» να έχει πέσει, ενώ ακούστηκε να λέει προς τους πράκτορες «περιμένετε, περιμένετε», προτού υψώσει τη γροθιά του καθώς τον οδηγούσαν σε ένα μαύρο SUV.

«Δέχθηκα μια σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω τμήμα του δεξιού αφτιού μου», έγραψε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Αιμορραγούσα πολύ» πρόσθεσε.

Αμέσως στελέχη των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών καταδίκασαν την επίθεση κατά του Τραμπ. Η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικανού επεσήμανε ότι «είναι καλά», ενώ έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει αναχωρήσει από το Μπάτλερ, όπως εξήγησε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στο Χ.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντάνιελ Μόιζερ δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ κατευθύνεται στο Μπέντμινστερ του Νιού Τζέρσι, όπου διαθέτει ένα κλαμπ γκολφ.

Η επίθεση σημειώθηκε λιγότερους από τέσσερις μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο Τραμπ θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τους δύο άνδρες να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε σε ανακοίνωσή του: «Δεν υπάρχει θέση για αυτού του είδους τη βία στην Αμερική. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος και να την καταδικάσουμε».

Ο Μπάιντεν μίλησε με τον Τραμπ μετά την επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο και τον δήμαρχο της πόλης Μπάτλερ, τον Μπομπ Νταντόι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.

I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.

Jill and I are grateful to the Secret…

— President Biden (@POTUS) July 13, 2024