Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Διεθνές κύμα καταδίκης της επίθεσης – Δηλώσεις ηγετών

Την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, καταδικάζουν ξένοι ηγέτες.

Μπορέλ: Είμαι σοκαρισμένος

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε «σοκαρισμένος» μέσω X. «Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Στάρμερ: Η πολιτική βία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει καμιά θέση στις κοινωνίες μας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «φρίκη» για τις «σοκαριστικές σκηνές στη συγκέντρωση του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ», μετά την επίθεση ενόπλου. «Η πολιτική βία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει καμιά θέση στις κοινωνίες μας (…) οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», τόνισε ο κ. Στάρμερ μέσω X.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι το Λονδίνο καταδικάζει όλες τις μορφές πολιτικής βίας με τον πλέον σθεναρό τρόπο, απευθύνοντας τις ευχές της βρετανικής κυβέρνησης για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ κι εκφράζοντας αλληλεγγύη στην οικογένειά του.

Νετανιάχου: Προσευχόμαστε για την ασφάλεια του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μέσω X πως ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα νιώθουν «σοκαρισμένοι» μετά την επίθεση εναντίον του «(σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ». «Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία ανάρρωσή του», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, που διατηρεί εξαίρετη σχέση με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο.

Όρμπαν: Προσεύχομαι για τον Τραμπ αυτές τις σκοτεινές ώρες

Ο δεξιός εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τόνισε μέσω X πως «σκέφτεται» τον Ντόναλντ Τραμπ και «προσεύχεται» για αυτόν «αυτές τις σκοτεινές ώρες». Μόλις δυο ημέρες νωρίτερα, ο κ. Όρμπαν είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, την οποία παρουσίασε ως μέρος της πρωτοβουλίας του για την προώθηση ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία, την οποία πάντως απορρίπτει το Κίεβο.

Μιλέι: Φταίει η «διεθνής αριστερά»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε τη «διεθνή αριστερά» και τη «φαύλη ιδεολογία της», που κατ’ αυτόν «αποσταθεροποιεί τις δημοκρατίες», για να «αγκιστρωθεί στην εξουσία», απευθύνοντας μήνυμα απόλυτης «υποστήριξης» και «αλληλεγγύης» στον Ντόναλντ Τραμπ. «Φοβούμενη πως θα χάσει τις εκλογές, καταφεύγει στην τρομοκρατία για να επιβάλει το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά της», πρόσθεσε ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι μέσω X.

Κισίντα: Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση του Τραμπ

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί και να καταδικάσει σθεναρά κάθε μορφή βίας που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία. «Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση του πρώην προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μέσω X.

Ο προκάτοχος του κ. Κισίντα στο αξίωμα, ηγετικό στέλεχος της παράταξής του, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ, δεξιά), ο Σίνζο Άμπε, δολοφονήθηκε από ένοπλο ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία την 8η Ιουλίου 2022.

Μόντι: Η βία δεν έχει καμιά θέση στην πολιτική

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα «πολύ ανήσυχος» μετά την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει φίλο του. «Καταδικάζω σθεναρά το συμβάν αυτό. Η βία δεν έχει καμιά θέση στην πολιτική και στις δημοκρατίες. Του ευχόμαστε άμεση ανάρρωση», σημείωσε ο κ. Μόντι μέσω X.

Γκουτέρες: Απερίφραστη καταδίκη

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση.«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα αυτή την ενέργεια πολιτικής βίας. Στέλνει τις καλύτερες ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε.

