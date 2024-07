Σοβαρό επεισόδιο και πληροφορίες για πυροβολισμούς σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ

Σοβαρό περιστατικό -πιθανότατα με πυροβολισμούς- και στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 η ώρα Ελλάδας, ξημερώματα Κυριακής, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του πρώην προέδρου στην Πενσιλβάνια.

Οι πρώτες -συγκεχυμένες- πληροφορίες που μετέδιδαν τα αμερικανικά Μέσα έκαναν λόγο για ήχο ή ήχους που παρέπεμπαν σε έκρηξη ή πυροβολισμούς.

Εκείνη την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

HOLY SHIT DONALD TRUMP JUST GOT SHOT AT! pic.twitter.com/nLW6no33ZL — Russell Brand (@rustyrockets) July 13, 2024

Ο πρώην πρόεδρος οδηγήθηκε άρον άρον έξω έξω από την έδρα της ομιλίας από το προσωπικό ασφαλείας του.

Τη στιγμή που ακούστηκε ο ήχος της έκρηξης ο Τραμπ φάνηκε να πιάνει το αυτί του μορφάζοντας από πόνο και λίγο να πέφτει στο έδαφος ενώ γρήγορα περικυκλώθηκε από την ένοπλη ασφάλεια.

Φάνηκε να μένει πεσμένος για περίπου ένα λεπτό.

BREAKING: Donald Trump has been escorted off the stage by Secret Service during a rally after loud noises ring out in the crowd. https://t.co/hkKfdKWnqz — The Associated Press (@AP) July 13, 2024

Στη συνέχεια, στάθηκε όρθιος και σήκωσε τη γροθιά του στον αέρα, πριν οδηγηθεί εκτός σκηνής και επιβιβαστεί σε όχημα για να απομακρυνθεί από το σημείο.

Donald Trump took a bullet for this country. If you’re voting for anyone else, you can go fuck yourself. That’s where I’m at. pic.twitter.com/ARRMr1d4dW — BLAIRE WHITE (@MsBlaireWhite) July 13, 2024

Καθώς τον απομάκρυναν είχε αίμα στο αυτί του.

BREAKING NEWS: Donald Trump responded to his assassination attempt with bravery and pride. This is the strongest man in America. pic.twitter.com/XLT8tDTBFt — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 13, 2024

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό.

Στις 2 τα ξημερώματα εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρώην Πρόεδρος είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του επικεφαλής επικοινωνίας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, ανέφερε:

«Ένα περιστατικό συνέβη το βράδυ της 13ης Ιουλίου σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια. Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) έχει εφαρμόσει προστατευτικά μέτρα και ο πρώην Πρόεδρος είναι ασφαλής. Αυτήν την ώρα διεξάγεται έρευνα της Μυστικής Υπηρεσίας και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν είναι διαθέσιμες».

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

«Απόπειρα δολοφονίας»

Το NBC επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της της αμερικανικής αστυνομίας μετέδωσε ότι σύμφωνα με αυτούς υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι το περιστατικό συνιστά απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου.

Για «επίθεση» κατά του Τραμπ έκανε λόγο στην διατύπωσή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώοντας σοκαρισμένος.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

2:30: Πληροφορίες για δύο νεκρούς

Στις 2:30 το Skynews μετέδωσε ότι ο δράστης των πυροβολισμών είναι νεκρός, ενώ υπήρχε ένας ακόμη νεκρός μεταξύ του ακροατηρίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε δημοσιογράφος της εφημερίδας Washington Post μέσω X επικαλούμενος εισαγγελικό λειτουργό της κομητείας Μπάτλερ.«Ένας άνθρωπος που είχε πάει στη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια κι ο ένοπλος που άνοιξε πυρ εναντίον του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία σκοτώθηκαν, ανέφερε»